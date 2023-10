Carlo Acutis | la storia vera del giovane beato morto a 15 anni

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quella di, nato il 3 maggio 1991 a Londra, è ladi un ragazzo che ha dedicato la sua breve vita alla fede cristiana, seguendone i valori morali e applicandone i precetti, nell’aiuto disinteressato del prossimo.fu fra i primi a utilizzare Internet nella divulgazione dei valori di vita cattolici; dopo una vita intensa fra Milano e Assisi, ilil 12 ottobre 2006, a causa di una leucemia fulminante, per poi essere tumulato, a seguito di sue precise volontà, nel cimitero comunale della città umbra. In considerazione della sua eccezionale devozione cristiana,avrebbe presto raccolto attorno al suo nome, una volta defunto, una folta schiera di devoti, e sarebbe stato proclamatoil 10 ...

Domenico Sorrentino, pronunciata durante la messa in occasione della memoria liturgica del beato, celebrata oggi pomeriggio ad Assisi nella chiesa di Santa Maria Maggiore - santuario ...

I giardinetti di Ottaviano dedicati al beato Carlo Acutis, il 15enne morto nel 2006 e beatificato dalla Chiesa nel 2020 ..."Carlo, come Francesco, seppur in modo differente, si è spogliato di sé e si è riempito di Gesù. Francesco e Carlo insieme stanno facendo un grande lavoro, sono una squadra davvero eccezionale, per ri ...