Carlo Acutis | dove si trova la tomba del santo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladel beatosiad Assisi nel Santuario della Spogliazione. Aperta per la prima volta nel 2020 proprio in occasione della sua beatificazione, ad oggi ha attirato un numero incredibile di fedeli e curiosi. Il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino all’epoca ha concordato una riapertura perenne, il che vuol dire che il volto diè visibile ancora oggi a chi visita la sua. A dieci anni dalla morte di, avvenuta il 12 ottobre a causa di una leucemia fulminante, il corpo del ragazzo è apparso in buone condizioni. Per questo motivo su di lui è stato effettuato un trattamento simile a quello avvenuto sulla salma di Padre Pio per poterlo esporre ai fedeli. Particolarmente riuscita la ricostruzione del volto con maschera in ...