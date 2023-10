Carinaro | violazioni ambientali | sequestrate attrezzature e rifiuti speciali in laboratorio artigianale

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023). I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), nel corso di controlli finalizzati al contrasto dei reati in danno all’ambiente, collaborati da personale del Dipartimento dell’A.R.P.A.C. di Caserta, hanno sottoposto a controllo un’impresa, connella zona industriale del comune di(CE), dedita ad attività di progettazione, realizzazione e posa in opera di scenografie per locali pubblici e privati. La verifica ha evidenziato sull’annesso piazzale esterno la realizzazione di un deposito incontrollato dipericolosi e non pericolosi di diverse tipologie miscelati indiscriminatamente tra loro. Invece, all’interno delsi è constatato l’esercizio di ...