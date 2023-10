Career Day | Tafesse Coca-Cola HBC | “Tor Vergata player strategico per aziende”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Torper noi è un partner molto importante ed è un’università che ha una copertura formativa ampia che ci permette di identificare giovani molto preparati, sia lato marketing sia lato ingegneri per la produzione. Noi in Italia abbiamo anche i siti produttivi per cui abbiamo interesse anche di tutte quelle figure che ruotano intorno alla qualità produzione. Torè unanche in questo”. Lo ha detto la Senior Talent Acquisition diHBC Italia, Elsa, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.