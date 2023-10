Career Day | Liguoro EY | ‘Attraverso Career day riusciamo ad interpretare il bisogno dei giovani’

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “La modalità deiday ci permette di rompere la tradizione digitale che stiamo vivendo e per questo continueremo come realtà ad essere presenti a questi eventi perché è l’unico modo peri giovani e il loroda vicino”. Lo ha detto la Senior Talent Attraction and Acquisition di EY, Anna, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Torna a Montesilvano, per la seconda edizione, il '', l'iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Confimi Industria Abruzzo, che si rivolge a chiunque è in cerca di un'occupazione di lavoro. La data fissata è per il 19 ottobre ...

Università, Liguoro (Ey): 'Attraverso Career day riusciamo ad interpretare bisogno giovani' Tiscali Notizie

Career Day, Tafesse (Coca-Cola HBC): "Tor Vergata player strategico per aziende" Adnkronos

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "In questa giornata che torna ad essere in presenza, i ragazzi hanno la possibilità di incontrare le imprese, comprendere quelli che possono essere i loro interessi e fare ...(Adnkronos) - "Per noi di EY è assolutamente importante essere presenti al career day perché parte della nostra forza lavoro proviene da ragazzi e ragazze.