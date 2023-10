Career Day | all’Università di Tor Vergata oltre 50 imprese a disposizione degli studenti

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Compie 16 anni il più grande appuntamento con le aziende dell’Università di Roma Tor, dal nome: Campus&Leaders&Talents. Un’iniziativa promossa in collaborazione con Alet, per permettere aglidi entrare in contatto con le50d’eccellenza che aderiscono all’evento, attraverso meeting, presentazioni aziendali, workshop e colloqui. La giornata ha rappresentato un’opportunità per glidi esplorare le diverse possibilità che il mondo lavorativo ha da offrire. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.