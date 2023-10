Capo Plaza torna con il singolo ‘Nato per questo’ | il videoclip girato a Parigi

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023), artista multiplatino tra i nomi più importanti nella scena rap italiana e internazionale, annuncia il suo ritorno con il primoufficiale dal nuovo album, Nato per questo in uscita il 13 ottobre. A precedere la traccia è stato Freddy Krueger Freestyle, che fa anche da apripista per il prossimo album del rapper che nonostante abbia già raggiunto traguardi impressionanti, con 57 dischi di Platino e 28 Oro, dimostra di avere ancora fame e ambizione. Nato per questo segna, di fatto, un passo significativo verso una nuova fase della carriera di, che nel brano si confronta con nuove prospettive dimostrando una rinnovata maturità artistica. Cover da Ufficio StampaInsieme alla release del, arriva anche sulle piattaforme il ...