‘Canta con Kant’ | Carmen Consoli in concerto e talk filosofici con grandi ospiti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa grande musica, in dialogo con la filosofia, sarà protagonista il 13 ottobre a Salerno (ore 21.30) con ildifeat. Marina Rei, nell’ambito di Canta con Kant. Dialoghi, suoni, visioni, il festival dedicato ai giovani in corso al Parco urbano dell’Irno fino al 15 ottobre. Il programma della seconda giornata della rassegna ha in serbo cinquetenuti da filosofi, accademici, giornalisti ed esperti in nuove tecnologie: Domenico Iannacone, Gino Castaldo, Pietro Del Soldà e Ilaria Gaspari, Francesco Paolo Adorno, Emanuele Zingale, Adolfo Fattori, Massimo De Santo, Domenico Spinosa. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina al Teatro “Antonio Ghirelli”, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’amministratore unico della Scabec Pantaleone Annunziata, ...

Filosofia e musica, è “Canta con Kant” - Cultura e Spettacoli la Città di Salerno