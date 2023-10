Canile Lager nel Casertano | Partito Animalista Italiano | “Emergenza gravissima”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRischiano oltre 500 animali, rinchiusi in un, la fame, la sete e la morte per inedia. Serve agire subito. In queste ore il, con il suo presidente avv. Cristiano Ceriello, ha chiesto al Procuratore Capo della Procura di Napoli Nord, dott.ssa Troncone, di avocare a se le indagini e/o di intervenire in prima persona in un dramma che si sta consumando in Casaluce, nella provincia di Caserta. Insieme ad altre associazioni animaliste, come Stop Animal Crimes, anche con l’intervento del vicepresidente della Camera ed ex Ministro On. Sergio Costa per il M5S, i responsabili locali delnella persona di Carmine Munno stanno segnalando da tempo alla Procura, ai Carabinieri e alla Autorità la ...