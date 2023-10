Campagna | minaccia la zia | misura cautelare per un 38enne

Leggi su zon

(Di giovedì 12 ottobre 2023) A, i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa didi allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla parte offesa, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentate dalle persone offese, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di unper atti persecutori nei confronti della zia convivente. Il provvedimentonei confronti dell’uomo è scattato, a, per via della querela sporta dalla donna. Alla base, naturalmente, ci sono le continue minacce e le continue percosse e lesioni subite tutte quante per mano dell’indagato. Segui ZON.IT su Google News.