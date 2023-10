Calendario Serie A calcio 21-23 ottobre | programma dopo la sosta | che partite si giocano | orari

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Proprio quest’oggi si disputeranno le prime sfide riguardanti ildelle qualificazioni a Euro 2024 nelladel mese di, ma già dalla settimana che verrà sarà tempo di pensare nuovamente al campionato. Infatti dal 21 al 23tornerà in scena laA 2023-2024 per il suo nono capitolo, il quale anticiperà la terza giornata dei gironi delle coppe europee di questa stagione. Ildella nona tornata inizierà sabato 21con la sfida tra Verona e Napoli, delicata per i partenopei visto il clima non sereno in cui navigano i campioni d’Italia. Alle 18.00 sarà la volta dell’Inter di Simone Inzaghi che farà visita all’Olimpico–Grande Torino per sfidare la squadra di Ivan Juric, mentre l’anticipo serale vedrà protagoniste Sassuolo e ...