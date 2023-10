Caldaie a gas? Pezzi da museo | ma non in Campania Classe energetica bassa per oltre il 50% degli edifici

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Inl’11,5% delle famiglie è in condizione di povertà, come recentemente stimato dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre (dati aggiornati al 2021). Famiglie che devono affrontare il caro bollette, crisi, crisi climatica e che spesso si ritrovano poi a dover vivere talvolta in abitazioni che vanno ad aggravare la loro spesa. I Rapporti dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà(OIPE) offrono spunti per coniugare l’obiettivo della decarbonizzazione con la protezione dei soggetti più vulnerabili, attraverso politiche di contrasto alla povertà, di “protezione” e di “promozione”. Le prime mirano a consentire un livello minimo di energia e includono i bonused elettricità presenti in Italia. Le politiche di ...