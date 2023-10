Calciomercato Milan – Gli occhi di Moncada sul nuovo gioiello mondiale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Geoffreyè sempre in giro alla ricerca di colpi diper il. Il dirigente ne ha individuato uno interessantissimo

Le prime pagine -.itLa prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Inter non sbaglio ... Cardinale: come ti cambio ilin 500 giorni."Caos Napoli", così apre il Corriere dello Sport. ...

Calciomercato Milan – Occhi puntati su un giovane talento del Lione Pianeta Milan

Calciomercato Milan, spuntano due nomi per l'attacco! Cosa filtra Milan News 24

La scintilla dopo quel pesante ko contro i nerazzurri: nessuna tra le squadre in testa ai grandi tornei d’Europa ha preso meno gol ...Il talento bianconero può allenarsi e giocare, ma non è al top e Miretti finora non ha convinto. Con McKennie interno, largo a Weah oppure Cambiaso sulla fascia destra ...