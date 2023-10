Calciomercato Inter | gli obiettivi per gennaio

Leggi su today

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il pareggiono per 2-2 contro il Bologna, con i rossoblù capaci di recuperare il doppio svantaggio, ha fatto perdere il primo posto in classifica all', con Lautaro e compagni scivolati a -2 dal Milan. L'inizio di stagione, per i nerazzurri, può comunque ritenersi positivo, anche se il...