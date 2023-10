Calciomercato | il Chelsea pensa già al mercato di gennaio e a Victor Osimhen

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le strategie deldegli ultimi anni ormai le si conoscono. Campagne acquisti faraoniche, risultati deludenti sul campo e poi altre centinaia di milioni spesi nella sessione disuccessiva. Sta succedendo lo stesso anche in questa stagione, partita con risultati tutt’altro che entusiasmanti in Premier League. E allora ecco che sigià a: secondo ESPN i Blues starebberondo di bussare alla porta del Napoli per. La cifra che richiede Aurelio De Laurentiis per il centravanti nigeriano è alta e difficilmente lascerebbe partire il bomber a metà stagione, maa è pur vero che la trattativa per il rinnovo per il momento non si è ancora sbloccata. E ilpare pronto a inserirsi. SportFace.