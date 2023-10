Calciomercato com – Rafael Luis è la nuova pepita del Benfica Centrocampista alla Rodri | ha brillato sotto gli occhi del Milan | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) 2023-10-11 23:50:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Quando le formazioni giovanili delsi muovono e scendono in campo un dato sarà sciuramente certo: chi si piazzerà sugli spalti per osservarle troverà sicuramente ragazzi dall’assoluto talento da osservare. E nelUnder 19 che quest’anno è protagonista nel girone di Youth League contro l’Inter di talento ce n’è parecchio partendo da Hugo Felix, il fratello dell’attaccante del Barcellona Joao Felix, passando per Joao Veloso, già promosso in prima squadra, ma anche da Joao Conceicao, terzino destro che ha fatto scalpore per il suo trasferimento. Insieme a loro c’è un altro giocatore che sta sempre più di partita in partita rubando l’o ed è ilcentrale...