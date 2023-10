(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Ho avuto un colloquio con, mi ha detto che nonnei suoi. È un grande allenatore, sta facendo buone cose con il Psg. Non l'ho vista come una decisione personale". In una ...

ora gioca in Qatar, nell'Al - Arabi: "Volevo vivere un'esperienza diversa. Non volevo andare in un'altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il Psg. Sicuramente il livello non è ...

Calcio: Verratti, 'non rientravo nei piani di Luis Enrique' Agenzia ANSA

Marco Verratti: "Ho scelto di giocare in Qatar per non affrontare più il ... Eurosport IT

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - 'Ho avuto un colloquio con Luis Enrique, mi ha detto che non rientravo nei suoi piani. È un grande allenatore, sta ...L’ex centrocampista del PSG, Marco Verratti, ha parlato di Luis Enrique e la scelta di andare a Doha dopo diversi anni trascorsi in Francia. L’attuale centrocampista del Al-Arabi, Marco Verratti, ha ...