Calcio | Under 21 | 5 gol nel test contro l' Under 18 | a segno anche Miretti e Casadei

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tirrenia, 12 ott. - (Adnkronos) - È finito 5-0 a favore della Nazionale21 l'allenamento congiunto (tre tempi da 30' ciascuno) che la squadra di Carmine Nunziata ha effettuatol'18 di Daniele Franceschini nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le reti sono state segnate da Fabio(9'), Cesare(13'), Gaetano Oristanio (26'), Marco Nasti (37') e Sebastiano Esposito (74'). Un buonper entrambe le squadre, con l'18 che ha chiuso uno stage di quattro giorni e l'21 che prosegue la preparazione al match di martedì a Bolzano (17.45, diretta Rai)la Norvegia e valido per le qualificazioni all'Europeo del ...

È finito 5-0 a favore della nazionale Under 21 l'allenamento congiunto (tre tempi da 30' ciascuno) che la squadra di Carmine Nunziata ha effettuato contro l'Under 18 di Daniele Franceschini nel Centro ...