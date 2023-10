Calcio | Lazio | si allontana la suggestione Insigne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si fa più lontana la suggestioni Lorenzoin casa biancoceleste. Voglioso di lasciare Toronto, l’ala 32enne si era proposto alladi Sarri auspicandosi un ritorno in Italia per mettersi di nuovo a disposizione del ‘Comandante’. Tuttavia laha mostrato di avere altre idee per il futuro. L’ex Napoli sarebbe un’opzione possibile solo qualora Pedro dovesse lasciare la squadra e, questa ipotesi è remota. Lo spagnolo sta vivendo un periodo fantastico: tre i gol nella settimana che ha anticipato la sosta: due annullati per fuorigioco, nel mezzo il colpo di testa a Glasgow che ha deciso la partita contro il Celtic. L'articolo proviene da Italia Sera.