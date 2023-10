Calcio italiano in lutto | addio alla leggenda

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Social. . Avrebbe compiuto 90 anni a gennaio, ma il decano degli agenti Fifa è morto ieri 11 Ottobre 2023 in Brasile, dove aveva scelto di vivere. Era legatissimo a Foligno. L’inverno lo trascorreva in Brasile, ma l’estate a Foligno, dove si incontrava sempre in bicicletta con il fascio di giornali sottobraccio. Da Rio era informatissimo su tutto quello che accadeva in Umbria e soprattutto nella sua città. Ora il mondo deldicea Antonio Rosellini, colui che ha scritto una pagina dei grandi acquisti deldegli Anni ’80.Leggi anche:tra i vip italiani: muore a 39 anni dopo aver partorito Leggi anche:nel mondo dello spettacolo: l’amato artista se ne va a 37 anni Leggi anche: Musica in, ...