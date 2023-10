Calcio | Golden Boy | svelati i 25 finalisti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - E' stata annunciata la lista deial titolo di EuropeanBoy 2023. Nella lista compaiono i primi 20 giocatori delBoy Index – classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio – ad eccezione di Gavi che, nonostante l'attuale 4° posto, risulta escluso da regolamento in quanto vincitore dell'edizione 2022. A loro si aggiungono 5 wild card assegnate dalla redazione di 'Tuttosport'. Nella lista dei 25sono rappresentate ben 16 Nazioni, con la Francia primatista con 4 giocatori seguita da Spagna (3) e Belgio, Germania, Inghilterra e Portogallo (2). Con 5 candidati la Bundesliga e la Liga guidano la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Premier League (4) e Liga Portugal (3). Sono 4 i club che vantano due tesserati ...

E' stata ufficializzata la lista dei 25 finalisti in lizza per il premio di Golden Boy. L'unico italiano presente è Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta. Nessun bianconero presente.Sono 25 i giovani calciatori che potranno ambire al Golden Boy: Bellingham è il grande favorito, Scalvini l'unico italiano presenta in lista ...