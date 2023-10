Jorge Vilda, l'ex Ct della nazionale femminile spagnola campione del mondo, è il nuovo allenatore della nazionale femminile marocchina. Vilda, coinvolto nello scandalo che ha portato alle dimissioni ...

Calcio donne: Vilda, l' ex ct della Spagna allenerà il Marocco ... Agenzia ANSA

Calcio donne, Dolomiti Bellunesi di nuovo al derby col Vittorio L'Amico del Popolo

Adriano era un habitué di festini, donne non serie, alcool e brutta vita. E quelle foto lo testimoniavano". L'Inter decise di non comprarle (vennero acquistate in Spagna per 3.000 euro) e Adriano ...Jorge Vilda, l'ex Ct della nazionale femminile spagnola campione del mondo, è il nuovo allenatore della nazionale femminile marocchina. (ANSA) ...