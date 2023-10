Calcio | Corona | ' anche Zaniolo e Tonali scommettono' 2

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) - “Un informatore mi ha rivelato chescommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina -aggiunge-. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”.

...nell'ambito dell'indagine della Procura di Torino in cui è indagato Nicolò Fagioli in merito alle sue dichiarazioni su un presunto giro di scommesse nel mondo del. La deposizione diè ...

Fabrizio Corona: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono». Poi va in Questura: ascoltato come persona informata de ilmessaggero.it

Fabrizio Corona svela i nomi dei calciatori coinvolti nel caso scommesse: due nazionali nei guai MilanoToday.it

Tale rivelazione aveva scosso il mondo del calcio, portando alla luce problemi legati al gioco d’azzardo all’interno della comunità calcistica. Annuncio su Instagram Attraverso un post su Instagram, ..."Non posso dire nulla, io rispetto la legge". Così Fabrizio Corona all'uscita dalla Questura di Milano dopo essere ascoltato come persona informata sui fatti in merito all'inchiesta della Procura di ...