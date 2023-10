Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2024 | la classifica del girone dell’Italia Un punto dai due volti per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La quarta giornata del Gruppo D dell’Elite Round di qualificazione aidia 5, che si terranno in Uzbekistan, è andata in archivio. Dopo i match Repubblica Ceca-Italia (3-3, con glibravi a rimontare una situazione di svantaggio) e Spagna-Slovenia (4-0, un monologo delle Furie Rosse), ladelè ulteriormente mutata ridisegnando nuovi equilibri. Gli iberici sono nuovamente riscappati a +3 (10 punti totali) mettendo una seria ipoteca sul biglietto iridato, mentre il collettivo allenato da Massimiliano Bellarte ha sì aggiunto unalla sua(7 punti), in ottica secondo posto, ma non ha troppo allungato sulla Slovenia che, nella quinta giornata, ospiterà proprio Merlim e soci in casa con la ...