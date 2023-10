Calcio a 5 | Italia | le altalene caratteriali della nazionale di Bellarte

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un bilancio di 7 punti raccolti dopo quattro partite e un Elite Round di qualificazione ai Mondiali di Uzbekistan 2024 che ora potrebbe prendere o una piega splendida oppure incrociare un risvolto rischioso. Ladia 5 torna alla base dopo il doppio confronto contro la Repubblica Ceca con tante buone consapevolezze, ma anche con qualche punto debole mostrato. Il carattere Ruota tutto intorno a questa parola. Il carattere che attiva e che “sblocca” la tecnica e l’organizzazione di una squadra che sta dimostrando di essere in crescita e che in queste quattro gare ha fatto vedere tante cose importanti. Il temperamento che permette di vincere due gare casalinghe non facili e imprevedibili contro la Slovenia e la Repubblica Ceca e che, nella trasferta a Plzen, proprio contro i cechi, consente di non affogare e portarsi a casa comunque un ...