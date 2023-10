Caduta capelli | come rinforzare la chioma durante il cambio di stagione

Leggi su amica

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lastagionale è un fenomeno fisiologico democratico, che colpisce indistintamente uomini e donne. Le cause sono diverse, dal passare del tempo alla genetica, dallo stress a un’alimentazione sregolata: i fattori che possono contribuire all’indebolimento del cuoio capelluto e alla perdita disono soggettivi. Un fenomeno assolutamente normale. Isono vivi e, in quanto tali, seguono un ciclo di nascita, crescita e “morte”, rappresentata dallaprecisa Manuela Guglielmo, Marketing Director di Labo, «Il diradamento è una condizione di fatto, dovuta alla mancata o scarsa ricrescita deidopo una. La, invece, è un fenomeno in progressione, rappresentato dal distacco del ...