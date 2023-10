Bus Mestre | incarico per perizia su strada e guardrail

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Si parte dall'accertamento tecnico irripetibile sule sullainteressata dall'incidente del bus la ricerca della verità di quanto accaduto il 3 ottobre scorso sul cavalcavia diche sovrasta la stazione ferroviaria. Ieri la procura ha inviato ai tre indagati - due dipendenti del Comune di Venezia e l'amministratore delegato della società di trasporti La Linea -, e alle parti coinvolte nella strage (potranno costituirsi parti civili) l'atto per la nomina di consulenti e periti che dovranno rispondere ai quesiti decisi da chi indaga sull'incidente in cui hanno perso la vita l'autista e 20 turisti. La procura si affida al perito Placido Migliorino, dirigente del Mit che si è occupato anche del Ponte di Genova, mentre i legali di alcuni dei 15 feriti stanno decidendo i nome dei ...

Tre persone risultano indagate nell'inchiesta della Procura di Venezia sull'incidente delprecipitato a, costato la vita a 21 persone. Secondo quanto scrive 'Il Gazzettino', si tratta dell'amministratore delegato della società 'La Linea', proprietaria del mezzo, e di due ...

Strage bus Mestre, ci sono i primi tre indagati TGCOM

Primi indagati per la strage del pullman di Mestre Agenzia ANSA

Ci sono i primi indagati per la strage di Mestre. Ieri sono stati consegnati tre avvisi di garanzia per il gravissimo incidente dello scorso 3 ottobre, in cui 21 persone hanno perso la vita e 15 sono ...Tre persone nel mirino della Procura di Venezia: due funzionari del Comune e l'amministratore delegato della società proprietaria del mezzo. Oggi conferimento delle perizie su cavalcavia e guardrail ...