Buongiorno e l’infortunio | le condizioni in vista di Torino-Inter – TS

(Di giovedì 12 ottobre 2023)delè infortunato e fra nove giorni c’è l’. Per il difensoreda valutare indella partita di sabato 21: il punto lo fa Tuttosport. RIENTRA O NO? – A nove giorni dain casa granata tiene banco la situazione legata ad Alessandro. Il difensore si è infortunato contro la Lazio nel turno infrasettimanale, partita persa 2-0. Da lì i granata hanno fatto un solo punto, lo scialbo 0-0 col Verona, perdendo poi il derby contro la Juventus. Senzai granata di Ivan Juric hanno perso carisma, perciò indibisogna capire se riuscirà a recuperare. Tuttosport parla di passi avanti e miglioramenti, che danno ...

...in campo perche ha fermato Sazonov. Quest'ultimo poi andato in panchina nel derby, ma in precarie condizioni: anche Zima era tra le riserve (pure lui non al meglio), mentre...

Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la nona giornata Sky Sport