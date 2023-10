Buongiorno | Buon Giovedì 12 Ottobre 2023 | Le Frasi e Immagini Più Toccanti da Condividere su Whatsapp

Leggi su mediaturkey

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ehi, è12! Il? Spesso sottovalutato, ma in realtà è la super anticipazione del weekend! Pensa un po’ a lui come al prequel delle tue avventure del sabato e della domenica. Un attimo per tirare il fiato, fare un po’ di hype e mettere in moto l’energia per i giorni a venire. Se volete un consiglio? Bombardate i vostri amici con qualche frase fighissima o pensiero motivazionale. Illuminate la giornata di chi vi sta intorno, perché non c’è niente di meglio di un po’ di positivity vibes per rendere ilun po’ più brillante. Dunque, anche se ilpotrebbe sembrare solo un altro giorno, ricordatevi che è l’anteprima di tutte le cose cool che stanno per arrivare. Prendete questo giorno, fatene il vostro e preparatevi a lanciarvi verso il weekend! ...