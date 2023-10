Brutale aggressione in pieno centro a 91enne | “Nessuno ha mosso un dito”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Aggredito e picchiato instorico sotto gli occhi indifferenti dei passanti. E’ accaduto in via degli Orti Oricellari, a Firenze, e la vittima è Gianpaolo Matteuzzi, 91 anni e un fisico ancora prestante per un passato da campione italiano di staffetta. La triste vicenda è riportata oggi dal Corriere fiorentino. Laa scopo di rapina. L’anziano: “Totale indifferenza, che amarezza” L’anziano non immaginava di essere aggredito da uno sconosciuto per un orologio d’oro, ma ciò che lo ha più ferito è stata l’indifferenza dei passanti, che non sono accorsi in suo aiuto. “Che amarezza, non riesco a rassegnarmi all’idea che Firenze sia cambiata”, ha commentato l’uomo al giornale. Gli unici a dimostrare solidarietà e collaborazione sono stati il proprietario di un hotel ed un ristoratore, che ...