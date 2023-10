Bruno Vespa Sta Male | L’Annuncio Shock In Diretta!

(Di giovedì 12 ottobre 2023)sconvolge i telespettatori con l’inaspettato annuncio durante la diretta. Tutti notano il particolare… ##portaaporta Nella serata di ieri, una versione inusuale di “Porta a Porta”, il noto programma di Rai 1, ha sorpreso i telespettatori. Il conduttore, icona del giornalismo televisivo italiano, ha presentato il programma direttamente dalla sua abitazione. La ragione? Una diagnosi positiva al Covid-19., con il solito stile professionale, ha spiegato ai telespettatori la sua situazione: “Vi chiedo scusa ma, dopo tre anni e mezzo di attesa, il Covid è venuto a trovarmi. Fortunatamente in forma leggera, ma devo rimanere lontano da voi per precauzione”. Il giornalista non è nuovo a discussioni sul tema, avendo più volte sottolineato ...

"Vi chiedo scusa ma dopo tre anni e mezzo di attesa il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi" ha dettomercoledì 11 ottobre nella puntata di 'Cinque minuti' che ha condotto da casa .

Ultime notizie su Bruno Vespa positivo al Covid: anche Porta a Porta condotto da casa, le condizioni di salute Virgilio Notizie

Bruno Vespa, come sta Il giornalista ha condotto da casa Porta a Porta: «Dopo tre anni e mezzo il Covid è ven ilmessaggero.it

Un inizio a sorpresa, un inconveniente ormai comune ma che lascia sempre di stucco. Prima di iniziare il suo solito appuntamento preserale con Cinque ...Come riconoscere i sintomi e fare oggi in caso di tampone positivo Come comportarsi in caso di contatto con una persona risultata positiva Quali sono le regole su isolamento ...