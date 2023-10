Bruno Vespa ha il Covid | costretto a condurre da casa | “Scusatemi”

(Di giovedì 12 ottobre 2023)sta male ed èdasia Cinque minuti che Porta a Porta. Ma che cosa ha lo storico conduttore Rai di così grave tanto da dover marcare visita? A fornire una spiegazione è lui stesso durante la registrazione dell’ultima puntata di Porta a Porta. “Vi chiedo scusa ma, dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi ilè venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi”, ha dettoa ospiti e pubblico.Leggi anche: Massimo Galli, l’infettivologo simbolo della pandemiafinisce a processo: gravi accuse nei suoi confrontiha ildaQuando martedì sera è ...

Non è stata una puntata di Cinque Minuti come tutte le altre quella cheha condotto questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, come sempre dalle 20.35 alle 20.40 su Rai1, subito dopo la fine dell'edizione di prima serata del telegiornale: il pubblico è rimasto ...

Bruno Vespa, come sta Il giornalista ha condotto da casa Porta a Porta: «Dopo tre anni e mezzo il Covid è ven ilmessaggero.it

Bruno Vespa positivo al Covid conduce da casa Cinque minuti e Porta a porta: Devo starvi lontano Fanpage.it

Bruno Vespa è risultato positivo al Covid ed è stato costretto a condurre da casa Porta a Porta. Il conduttore, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti, ha tranquillizzato tutti, ma ...L'anticiclone scandinavo cambierà drasticamente le temperature. Un vero e proprio crollo termico, di 15°C rispetto a questo ultimo periodo, e il ritorno della pioggia. Ecco quello ...