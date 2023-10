Bruno Siciliano protagonista dell’evento Rotary Club Napoli Est su IA e Robotica

Leggi su fmag

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La, l’intelligenza artificiale, la tecnologia e l’automazione sono temi sempre più presenti nelle discussioni pubbliche e nelle pagine delle riviste, sia specializzate che non. Questi argomenti saranno al centro dell’incontro organizzato dalEst, previsto per il 17 ottobre e riservato ai soci. La conviviale con coniuge rotariana di quest’anno sarà intitolata “, Intelligenza Artificiale e Automazione – il futuro che stiamo vivendo” e si svolgerà presso il Grand Hotel Vesuvio di, in Via Partenope, 45, a partire dalle ore 20:00. Il relatore principale saràè professore ordinario di automatica epresso l’Università ...