Bruciava Stoppie e ha devastato un ettaro e mezzo di Parco

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'Aquila - Dopo un'intensa investigazione che si è protratta per 20 giorni, i Carabinieri Forestali del Nucleo "" di Gioia del Marsi hanno individuato il presunto responsabile dell'incendio che haundelNazionale il 17 settembre scorso, a Bisegna. Il fuoco è stato originato da un terreno in cui lestavano bruciando, ma ha ben presto superato ogni tentativo di controllo da parte dell'uomo. In seguito alle indagini, è stato individuato un individuo di cinquant'anni, il quale è stato deferito alla competente Procura della Repubblica. Ora l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di "incendio boschivo," come previsto dall'articolo 423 bis del Codice Penale, le cui pene sono state recentemente aggravate dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105: da 6 a ...