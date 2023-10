Bruce Willis | peggiora la sua salute | “Ha perso la voglia di vivere”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestinino sempre più le condizioni didi. All’attore, infatti, era stata diagnosticata una forma di afasia e demenza, malattia che lo ha portato ad un continuomento e a dover abbandonare la sua scintillante carriera. Ciò che non è mai mancato, però, è il supporto e l’amore della famiglia e degli amici più cari che non lo hanno mai abbandonato nel momento di difficoltà. LEGGI ANCHE>balla felice con Demi Moore: da ex coniugi a migliori amici. Il loro rapporto ...