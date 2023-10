Bruce Willis | il dramma della star di Hollywood | “Ha perduto la gioia di vivere” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 “Parlo con lui e con la moglie Emma e ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Non è totalmente verbale. Era un lettore vorace, ma non voleva che si sapesse, e adesso invece non legge più. Tutte quelle sue abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora. Quando sei con lui, sai che èe sei grato che sia lì, ma ladise n’è andata”.Così Glenn Grodon Caron al New York Post su. Da quando all’attore è stata diagnosticata l’afasia nella primavera del 2022 e, successivamente, la demenza frontotemporale, l’autoresitcom “Moonlighting” che negli anni ’80 diede la notorietà alladi, cerca di andare a trovarlo ...