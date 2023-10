“Bruce Willis ha perso la gioia di vivere e la parola” | le parole dell’amico

Leggi su dilei

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nessuna buona notizia per, l’amatissimo attore hollywoodiano che un anno fa si era ritirato dalle scene a causa dell’afasia, malattia cerebrale che causa il deterioramento delle capacità linguistiche del paziente. Successivamente, la famiglia aveva annunciato che la sua malattia era “progredita” e che gli era stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD). Da quel giorno,non è più apparso in pubblico ad eventi ufficiali, e rare sono state le foto pubblicate sui social dalla sua bella famiglia allargata (non solo l’attuale moglie Emma Heming con le sue bambine Mavel ed Evelyn, ma anche l’ex Demi Moore con le tre figlie Rumer, Scout e Tallulah) che gli si è stretta attorno avvolgendolo in una spirale di amore e protezione. Oggi sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, dall’amico di lunga data ...