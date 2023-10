Britney Spears | che cosa racconta il nuovo libro e perché preoccupa

Leggi su dilei

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Chesia un personaggio chiacchierato da sempre non è un mistero. La pop star, che ha calcato i palchi internazionali dall’età di dodici anni grazie allo show Disney The Mickey Mouse Club, è famosa non solo per le hit che hanno fatto cantare e ballare i ragazzi degli anni ’90, ma anche per alcuni dettagli della sua vita privata che negli ultimi anni l’hanno resa un vero e proprio caso. Da luglio, i fan più accaniti sono in trepidante attesa per l’uscita di The Woman in Me, ilscritto dalla cantante chela sua vita e che, pare, svelerà alcuni aneddoti cheno i colleghi.: ilverità “My story, on my terms, at last” recita lo slogan promozionale del. Un ...