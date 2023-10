Brasile-Venezuela | qualificazioni Mondiali | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è una gara valida per leai prossimi. Come vedere la partita,e probabiliPrimo in classifica con sei gol fatti e uno solo subito. Ilguida leal prossimo Mondiale del girone sudamericano insieme all’Argentina, anch’essa a punteggio pieno. Tutto normale, così come sarà normale vederle a braccetto anche dopo il terzo turno. Neymar (Lapresse) – Ilveggente.itI verdeoro, in attesa di accogliere Ancelotti alla fine della stagione, hanno iniziato nel migliore dei modi questo cammino verso il prossimo Mondiale vincendo al debutto contro la Bolivia – in maniera semplice – e poi andando a prendersi tre punti sul campo del Perù. Neymar e compagni hanno fatto ...