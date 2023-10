Boxe | Serra Malanga volano in semifinale alla EUBC Cup Domani sul ring con Mouhiidine

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tre italiani sono saliti suldi Budva (Montenegro) per disputare i rispettivi quarti di finale della European Boxing Confederation Cup, prima edizione di questa nuova manifestazione organizzata dFederazione Europea. Federicoha dettato legge contro l’ungherese Gabor Virban, imponendosi con un secco 5-0 e meritandosi così il passaggio del turno nella categoria fino a 54 kg. Il nostro peso gallo, che ai recenti European Games aveva subito un vero e proprio furto non riuscendo a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (dovrà rimediare il prossimo anno), non ha avuto alcun problema contro il magiaro e inincrocerà i guantoni con il bulgaro Yasen Radev, capace di regolare il moldavo Serghei Novac. Gianluigisi è reso protagonista di un match particolarmente ...