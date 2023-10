Borse europee in rialzo Occhi sull’inflazione Usa

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Asia positiva con Tokyo che chiude a +1,7%. Preoccupa la guerra in Israele e il prezzo del petrolio torna a salire lievemente dopo i ribassi precedenti

Si muovono al rialzo le principaliche seguono i guadagni messi a segno dai mercati statunitensi ed asiatici, con gli investitori in attesa delle indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti, prima della riunione della ...

Piazza Affari (+0,4%) in testa all’Europa, Mps chiude in volata a +5,7% Il Sole 24 ORE

Borse di nuovo positive giovedì 12 ottobre, terzo giorno consecutivo di rialzo dopo il calo di lunedì in seguito all’attacco di hamas su Israele. Reduci da una prima parte di settimana nel complesso ...Lo afferma Andrea Stazi, capo degli affari regolamentari per il Sud Europa di Google in un’intervista a DigitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit’Ed (leader nella formazione e nel ...