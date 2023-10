Borsa | l' Europa conclude piatta | Londra +0 | 3%

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Per i mercati azionari del Vecchio continente è stata una giornata senza una direzione precisa: lamigliore è quella di Amsterdam che ha chiuso in rialzo dello 0,5%, seguita dain aumento ...

ITALIANA Piazza Affari SoldiOnline pubblica la tabella aggiornata della BlackList Consob (ore ... MACROECONOMIAProduzione industriale ad agosto 2023 (ore 11.00). Consensus: +0,1% m/m; - 3,5%...

Negative Parigi e Francoforte. Vola il gas (+15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Chiudono in ordine sparso le Borse europee l'ennesima seduta all'insegna della volatilita': dopo un ...Il gruppo guidato da Bernard Arnault ha visto nel terzo trimestre una timida crescita dell’1,1 a quota 19,96 miliardi di euro, rispetto ai 19,76 miliardi dell’anno precedente, dovuto anche in alcuni ...