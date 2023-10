BOOM! Ecco i concorrenti vip de Il Mercante in Fiera

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Rocco Siffredi Ilinsi fa vip. Mentre l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, mette a tacere le voci su una fantomatica chiusura anticipata, a Rai2 si lavora per accendere il game show che precede il TG2 della sera. Presto, Pino insegno accoglierà nel suo studio deivip. DavideMaggio.it può svelarvi in anteprima chi ci sarà. Primo nome della lista, in via di completamento, è un big della televisione. A giocare a Ilin, come già trapelato su Tvblog, ci sarà Carlo Conti. Dalla squadra di Tale e Quale Show arriveranno anche Gabriele Cirilli, Francesco Paolantoni ed Emanuela Aureli. Pino Insegno poi ritroverà l’amico e collega di una vita Roberto Ciufoli. Altro comico a prendere parte alla trasmissione è Maurizio Battista. Alle prese con la gatta nera ...