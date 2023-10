Bonus smartphone e bonus auto | pioggia di soldi per queste famiglie | ecco come chiederli

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Agevolazioni per l’acquisto di un’o di uno, a chi sono dedicate e quali condizioni occorre rispettare. Una particolare categoria di cittadini ha diritto aper risparmiare sull’acquisto di un veicolo o di un dispositivo elettronicolorichiedere i(Ilovetrading.it)I titolari di Legge 104 possono approfittare di diverse agevolazioni concesse per semplificare loro la vita. L’Agenzia delle Entrate ha redatto una guida in cui elenca tutti i benefici di cui approfittare dalle detrazioni per figli a carico all’IVA agevolata al 4% fino alla detrazione del 19%. Ogni agevolazione prevede delle condizioni da rispettare. Oggi approfondiremo il ...