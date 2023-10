Bologna | influencer si uccide in diretta su TikTok Era stato vittima di cyberbullismo

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ha avviato lasocial e poi si è suicidato. Vincent Plicchi, bolognese di 23 anni, si è ucciso lunedì sera nella sua casa in zona Castiglione a. In tanti stavano guardando la sua: era un cosplayer appassionato di Cod, il videogioco americano Call of Duty, conosciuto con il soprannome di Inquisitor Ghost. Per cercare di soccorrerlo qualcuno ha chiamato il 118.L'ipotesi disepolto alla Certosa, il cimitero di. Ora toccherà ai carabinieri, capire il motivo del suo suicidio.L'ipotesi è che il giovane bolognese siadi: accusato da una ragazza di 17 anni (e dal suo presunto fidanzato) di averla in qualche modo molestata, con tanto di screenshot fatti girare ...