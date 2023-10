' Era il mio angelo, l'anima più bella dell'universo , ucciso da alcuni falsi umani che si realizzano solo su Tiktok', ha commentato in lacrime il padre del. Così, martedì sera a, un ...

Bologna, 23enne si suicida in diretta su TikTok: inutili i tentativi di chi lo guardava di chiamare il 118 La Stampa

Bologna, 23enne si suicida in diretta su TikTok: era vittima di cyberbullismo | Il padre: "Ucciso da persone malvagie" TGCOM

Dalla sua camera da letto di Bologna era diventato una star di TikTok, vestendosi come il personaggio di uno dei più noti videogame di guerra, Call of Duty. (ANSA) ...ULTIM'ORA Un suicidio in diretta social, mentre provavano a fermarlo migliaia di spettatori. È morto così, nei pressi di via Castiglione, martedì sera, Vincent Plicchi, 23 anni, influencer bolognese… ...