Bollette roventi d' autunno

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ledi luce e gas sono destinate a crescere nei prossimi mesi. È un concorso di cause negative tra mancata strategia comune a livello europeo e manovre internazionali, dove la Russia si conferma abile a vendere le sue risorse. A dispetto delle sanzioni dell’Occidente. «co-ansia? No, piuttosto palpitazioni per le». Risponde così Antonio Noto, uno dei sondaggisti che misura umori e tendenze sociali dell’Italia: «L’allarme per il cambiamento climatico e in genere le tematiche ambientali sono un sentimento generico; i più giovani lo percepiscono come problema, i genitori e i nonni sono preoccupati dalla benzina, dalla luce, e indicano come causa di questi rincari la guerra in Ucraina che non finisce». Con buona pace della presidente della Commisione Ue Ursula von der Leyen e del suo piano Green deal. La questione energia è uscita dai radar ...