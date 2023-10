Bolivia-Ecuador | qualificazioni Mondiali | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è una gara valida per leai prossimi. Come vedere la partita,e probabiliDue partite, due sconfitte per i padroni di casa, una sconfitta e una vittoria per ospiti. Entrambe, però, sono a zero punti con ultimo posto in classifica, e la voglia e la necessità di dare un cambio repentino a questeper non staccarsi troppo dal gruppone.ed, che si affronteranno nella terza giornata delleai prossimi, hanno in comune questa cosa. Costas, allenatore della(Lapresse) – Ilveggente.itCerto, c’è da dire che l’ha dovuto scontare ...