Boldrini | “Felice per la sentenza d’Appello che assolve Mimmo Lucano”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ROMA – “per lachedalle accuse più gravi. Il suo “Modello Riace” aveva acceso le speranza di un’accoglienza possibile e umana nei confronti di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Un’accoglienza che andava anche a vantaggio della comunità locale colpita da un pesante spopolamento.ha dovuto subire una terribile gogna solo per avere dimostrato che la solidarietà è possibile e va a vantaggio di tutti. A lui il mio abbraccio”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook l’ex presidente della Camera dei deputati Laura, oggi parlamentare del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

... nessuno escluso, Furfaro, Bonafoni, Braga, Gribaudo, Boccia, Camusso,, Orlando, ... "Sono moltodi essere qui, il Partito democratico c'è e ringraziamo la Cgil e tutte le altre ...

Sentenza Lucano, Boldrini: «Felice della decisione in appello» Il Reggino

lancio di agenzia Riace, Mimmo Lucano assolto in appello Napoli da Vivere

“Felice per la sentenza d’Appello che assolve Mimmo Lucano ... Lo dichiara sui suoi canali social Laura Boldrini, deputata PD e Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel Mondo. CALENDA ...ROMA - La Corte d'Appello ha assolto Mimmo Lucano: l'ex sindaco di Riace non ha strumentalizzato il sistema dell'accoglienza dei migranti in ...