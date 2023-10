Blinken in Medio Oriente | ' domani incontrerà Abu Mazen'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Fonti palestinesi affermano che il presidente Mahmoud Abbas (Abuil segretario di Stato americano Antony, in visita in. "Nell'ambito dell'impegno profuso ...

Sale ad almeno 1'200 morti e 5'600 feriti il bilancio delle vittime di 6 giorni di raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Solo stanotte 51 le persone rimaste uccise. Gli sfollati sono quasi 339 mila.Fonti palestinesi affermano che il presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen) incontrerà domani il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Medio Oriente.